Damit haben die Anleger von Jiangsu Huahong Stock nicht gerechnet

Der Aktienkurs von Jiangsu Huahong Stock liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Industrie-Sektors bei einer Rendite von -29,97 Prozent, was mehr als 31 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 1,35 Prozent in den letzten 12 Monaten erzielt hat, liegt der Aktienkurs von Jiangsu Huahong Stock mit 31,32 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Jiangsu Huahong Stock auf 11,62 CNH, während der aktuelle Kurs bei 11,3 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -2,75 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Auf der anderen Seite liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 10,43 CNH, was einer Distanz von +8,34 Prozent entspricht und somit zu einem "Gut" in dieser Hinsicht führt. Die Gesamtnote basierend auf der technischen Analyse wird daher als "Gut" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jiangsu Huahong Stock-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 26, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 37,1, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für Jiangsu Huahong Stock basierend auf dem RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Jiangsu Huahong Stock daher hauptsächlich "Neutral"-Bewertungen in verschiedenen Kategorien.