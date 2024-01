Damit haben die Anleger von Jiangsu Guotai Guomao nicht gerechnet

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Guotai liegt bei 8,24, was auf den ersten Blick als preisgünstig erscheint. Im Vergleich zur Durchschnittsbranche "Handelsunternehmen und Distributoren" ist das KGV ähnlich und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Jiangsu Guotai liegt aktuell bei 38,18 Punkten und zeigt somit an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält Jiangsu Guotai in diesem Bereich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Jiangsu Guotai mit 7,83 CNH 2,22 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch nur +0,77 Prozent, was auch zu einer Einschätzung von "Neutral" führt.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine erhöhte Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmungsrate. Damit erhält Jiangsu Guotai insgesamt eine Einschätzung von "Gut".

Insgesamt wird die Aktie von Jiangsu Guotai aufgrund fundamentaler, technischer und weicher Faktoren als "Neutral" bis "Gut" bewertet.