Damit haben die Anleger von Jerash nicht gerechnet

Der Dividendenwert von Jerash Us liegt derzeit bei 6,41 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 3,37 Prozent liegt. Dies ergibt eine Differenz von +3,04 Prozent zur Jerash Us-Aktie. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Jerash Us mit einer Rendite von -33,91 Prozent mehr als 33 Prozent darunter. Die "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche liegt bei einer mittleren Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,67 Prozent. Auch hier liegt Jerash Us mit 33,24 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Bei Jerash Us konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden, weshalb dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet wird. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Jerash Us für diese Stufe daher ein "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 33,01 Punkten, was darauf hinweist, dass Jerash Us weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Jerash Us-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.