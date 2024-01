Damit haben die Anleger von Jac Recruitment nicht gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technisches Analyseinstrument, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf betrachtet. Der aktuelle RSI-Wert für Jac Recruitment beträgt 65,81, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 48, was darauf hindeutet, dass die Aktie auch auf dieser Basis als weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung für den RSI.

Das Sentiment und der Buzz um Jac Recruitment wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt wird Jac Recruitment in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge in Bezug auf Jac Recruitment. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Jac Recruitment, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator für einen möglichen Auf- oder Abwärtstrend betrachtet. Der 200-Tages-Durchschnitt für Jac Recruitment beträgt derzeit 635,28 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 650 JPY liegt, was einer Abweichung von +2,32 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 641,43 JPY, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,34 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Jac Recruitment auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.