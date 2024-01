Damit haben die Anleger von Internet Gold-Golden Lines nicht gerechnet

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Internet Gold-golden Lines ein häufiges Diskussionsthema in den sozialen Medien. Dabei gab es jedoch weder überwiegend positive noch negative Stimmungsausschläge. Auch wurden in den Diskussionen weder überwiegend positive noch negative Themen angesprochen, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität der Anleger zeigt, dass es im letzten Monat keine deutliche Tendenz in der Stimmungslage gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb im Vergleich zu sonst unverändert. Somit erhält die Internet Gold-golden Lines-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Internet Gold-golden Lines-Aktie derzeit 50, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 2,99 USD für die Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,97 USD, was einen Unterschied von -34,11 Prozent darstellt und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. In Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der Anleger-Stimmung, des RSI und der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating für die Internet Gold-golden Lines-Aktie.