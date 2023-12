Damit haben die Anleger von Inter Parfums nicht gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Inter Parfums":

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für Inter Parfums liegt der RSI bei 7,28, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 36,16 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein Rating von "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden besonders positive Diskussionen über Inter Parfums geführt. An 11 Tagen überwogen positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine Einschätzung von "Gut" basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Netz. In den letzten Monaten zeigte sich, dass die Diskussionsintensität um Inter Parfums im üblichen Rahmen liegt, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls unverändert, was wiederum zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Inter Parfums daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf Dividenden schüttet Inter Parfums eine Rendite von 1,89 % aus, was 1,37 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,26 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zum Branchendurchschnitt.