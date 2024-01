Damit haben die Anleger von Innovative Industrial Properties nicht gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival Plc.":

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe, die sowohl die Analysen der Banken als auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet berücksichtigen. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei der Aktie von Innovative Industrial Properties Inc zeigte die Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Innovative Industrial Properties Inc erlebte eine negative Änderung in diesem Zeitraum, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führte.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Aktie von Innovative Industrial Properties Inc beträgt aktuell 81, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist jedoch weniger volatil und führt zu einer abweichenden, neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Analysteneinschätzung auf langfristiger Basis bewertet die Aktie der Innovative Industrial Properties Inc als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 2 "Gut"-Bewertungen und 0 "Neutral"- oder "Schlecht"-Bewertungen. Die Analysten erwarten im Mittel ein Kursziel von 138 USD, was einer Erwartung in Höhe von 46,25 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Innovative Industrial Properties Inc. Mit insgesamt zehn positiven und zwei negativen Tagen, sowie hauptsächlich positiven Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen, erhält die Aktie auf Basis der Stimmungsanalyse eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Innovative Industrial Properties Inc somit von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.