Damit haben die Anleger von Image Scan nicht gerechnet

Die Image Scan-Aktie wird in einer technischen Analyse bewertet, die einen Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage von 0,01 EUR zeigt. Der letzte Schlusskurs von 0,006 EUR weicht somit um -40 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 0,01 EUR, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-40 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Image Scan-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass Image Scan weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Ergebnisse, mit einem Wert von 58,82, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Image Scan-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating für diesen Abschnitt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Image Scan aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -3,11 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" führt. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung sich für Image Scan in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.