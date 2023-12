Damit haben die Anleger von ImExHS nicht gerechnet

Die Imexhs-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,59 AUD für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,635 AUD, was einem Unterschied von +7,63 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird die Aktie charttechnisch als "Gut" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,64 AUD, was einer Abweichung von -0,78 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment bezüglich Imexhs war in den letzten zwei Wochen eher neutral. In den letzten ein, zwei Tagen gab es weder besonders positive noch negative Themen, was zur heutigen "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktivität und die Stimmungsänderung für Imexhs zeigen eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Imexhs beläuft sich auf 63,16, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Für 25 Tage beträgt der RSI25 48,48, was erneut auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für die Imexhs-Aktie.