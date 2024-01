Damit haben die Anleger von Ideal Power nicht gerechnet

Die Analysteneinschätzung für Ideal Power zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten vorliegen, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Im letzten Monat wurden keine Updates von Analysten zu Ideal Power verzeichnet. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 18 USD. Dies würde bedeuten, dass die Aktie um 131,66 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 7,77 USD. Dadurch erhält die Aktie insgesamt eine gute Empfehlung von Seiten der Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ideal Power-Aktie als überkauft betrachtet wird, da der RSI bei 100 liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 54, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Bewertung für diese Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt die Auswertung, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Diskussionsintensität war im Vergleich zum üblichen Niveau unverändert. Daher erhält die Ideal Power-Aktie in dieser Kategorie ein neutrales Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei an drei Tagen positive Themen und an fünf Tagen negative Themen dominierten. Dies führt zu einer insgesamt negativen Bewertung des Anleger-Sentiments.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Ideal Power-Aktie, wobei die Analysten eine positive Einschätzung abgeben, während der RSI und das Anleger-Sentiment eher negativ ausfallen.