Damit haben die Anleger von ITM Power nicht gerechnet

Die technische Analyse der Itm Power-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 68,58 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 54,96 GBP liegt, was einer Abweichung von -19,86 Prozent entspricht. Daher erhält Itm Power eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 55,25 GBP, was nur einer Abweichung von -0,52 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung basierend auf dem kurzfristigeren Trend.

In Bezug auf die Dividende weist Itm Power im Vergleich zur Branche Elektrische Ausrüstung eine niedrigere Dividendenrendite von 0 % auf, was 4,29 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

In den sozialen Medien wurde Itm Power in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen aufgetreten sind. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Analysten stuften die Aktie von Itm Power langfristig als "Gut" ein, basierend auf insgesamt 18 Analystenbewertungen, wobei keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorlagen. Auch auf kurzfristiger Basis ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut". Trotzdem liegt das Kursziel der Analysten bei 0 GBP, was einer Erwartung von -100 Prozent entspricht, und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt vergeben die Analysten daher eine "Gut"-Bewertung für die Aktie.