Damit haben die Anleger von IBI nicht gerechnet

Die Dividendenpolitik von Ibi wird derzeit als "Schlecht" eingestuft, da das Unternehmen niedrigere Dividenden ausschüttet als der Durchschnitt der Branche Bauwesen. Der Unterschied beträgt 6,54 Prozentpunkte (0 % gegenüber 6,54 %).

In Bezug auf den Aktienkurs liegt die Rendite von Ibi im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" bei -8,52 Prozent, was mehr als 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Bauwesen"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -9,43 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Ibi mit 0,92 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Von fundamentaler Sicht aus betrachtet, ist Ibi im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Bauwesen) überbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 50,85, was einen Abstand von 11 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 45,82 darstellt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Die technische Analyse zeigt, dass die Ibi derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes liegt bei 0,22 HKD, während der Kurs der Aktie (0,209 HKD) um -5 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,22 HKD weist aus Sicht des Aktienkurses eine Abweichung von -5 Prozent auf. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".