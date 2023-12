Damit haben die Anleger von Humacyte nicht gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Subsea 7":

Die technische Analyse der Humacyte-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 3,15 USD. Der letzte Schlusskurs von 2,74 USD weicht daher um -13,02 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 2,49 USD liegt, so ergibt sich eine Abweichung von +10,04 Prozent. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Humacyte-Aktie für die einfache Charttechnik jedoch mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Humacyte-Aktie beträgt aktuell 50, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating für Humacyte.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte bei Humacyte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Die Analysteneinschätzung fällt ebenfalls positiv aus. Aktuell wird die Humacyte-Aktie von Analysten mit "Gut" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 9,33 USD, was ein Aufwärtspotential von 240,63 Prozent bedeutet. Alles in allem erhält Humacyte eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.