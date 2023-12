Damit haben die Anleger von Hewlett Packard Enterprise nicht gerechnet

Der gleitende Durchschnittskurs der Hewlett Packard Enterprise liegt derzeit bei 16,09 USD, während der aktuelle Aktienkurs 16,83 USD beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +4,6 Prozent liegt, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 16,11 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +4,47 Prozent ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtbewertung als "Neutral" vergeben.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes kann festgestellt werden, dass die Aktivität der Hewlett Packard Enterprise im Netz eher schwach war. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Jedoch gab es eine positive Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit eine Einstufung als "Gut" für Hewlett Packard Enterprise in diesem Punkt.

Die Analyse von 6 Analystenbewertungen in den vergangenen zwölf Monaten zeigt, dass die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Neutral" eingestuft wurde, mit 2 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinung. Da keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vorliegen, ergibt sich eine Kursprognose von 16,5 USD für das Wertpapier, was zu einem Abwärtspotential von -1,96 Prozent führt. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung für Hewlett Packard Enterprise.

Des Weiteren zeigt der Relative Strength-Index (RSI) eine Einstufung als "Neutral" mit einem Niveau von 33,69. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 43,91 und bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung als "Neutral" für Hewlett Packard Enterprise.