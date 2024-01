Damit haben die Anleger von Hensoldt nicht gerechnet

Sentiment und Buzz: Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei der Bewertung wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. In Bezug auf Hensoldt zeigte sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung wies eine negative Veränderung auf, was zu einer schlechten Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Einstufung.

Anleger: Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können auch weiche Faktoren wie die Stimmung die Einschätzung von Aktienkursen beeinflussen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen für Hensoldt betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert, was zu einer guten Bewertung führte. Die Analyse von Handelssignalen ergab ebenfalls eine gute Bewertung, was zu der Feststellung führt, dass Hensoldt in Bezug auf die Stimmung gut eingestuft werden muss.

Relative Strength Index: Zur Einschätzung, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Der 7-Tage-RSI für Hensoldt beträgt derzeit 80 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher eine schlechte Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI ergibt dagegen eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird Hensoldt für diesen Punkt der Analyse als schlecht bewertet.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Hensoldt-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 28,92 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 26,44 EUR lag, was zu einer schlechten charttechnischen Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält die Hensoldt-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein neutrales Rating.