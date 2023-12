Damit haben die Anleger von Hengdian Tospo Lighting nicht gerechnet

Hengdian Tospo Lighting: Neutralbewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hengdian Tospo Lighting liegt derzeit bei 14,87, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Aktie wird daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien als "neutral" bewertet, da sie weder über- noch unterbewertet ist.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ergibt die Analyse, dass die Hengdian Tospo Lighting-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-Basis) als auch auf etwas längerfristiger (25-Tage-Basis) Sicht als "neutral" eingestuft wird. Der 7-Tage-RSI liegt bei 58,62 Punkten, während der RSI25 bei 69,69 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hengdian Tospo Lighting-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 14,08 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 12,25 CNH liegt, was einer Abweichung von -13 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "schlechten" Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) (-6,99 Prozent) unter dem Durchschnitt, was zu einer weiteren "schlechten" Bewertung führt. Insgesamt wird das Unternehmen daher in Bezug auf die einfache Charttechnik als "schlecht" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion über Hengdian Tospo Lighting. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Daher wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "neutral" bewertet.