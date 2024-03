Damit haben die Anleger von Hengdian Entertainment nicht gerechnet

In den letzten Wochen gab es bei Hengdian Entertainment keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild. Dies bedeutet, dass die Anleger in den sozialen Medien keine eindeutige Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt haben. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Anzahl der Diskussionen gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Hengdian Entertainment in dieser Hinsicht daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An 11 Tagen wurde eine positive Stimmung verzeichnet, während negative Diskussionen nicht auftraten. Die Anleger zeigten sich größtenteils neutral an einem Tag. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit Hengdian Entertainment unterhalten. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen auf Basis historischer Daten zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Hengdian Entertainment-Aktie derzeit -1,7 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf -7,42 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hengdian Entertainment-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 64, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (48,74) zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Hengdian Entertainment.