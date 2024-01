Damit haben die Anleger von Hayward Holdings nicht gerechnet

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Hayward derzeit 5,03 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf der Grundlage der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +2 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

Laut den Bewertungen von 6 Analysten in den letzten zwölf Monaten erhalten wir eine Einstufung von 1 "Gut", 5 "Neutral" und 0 "Schlecht". Im Durchschnitt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den Kurszielen könnte die Aktie um -0,5 Prozent fallen. Die daraus resultierende Empfehlung ist daher "Neutral". Insgesamt erhält Hayward somit ein "Neutral"-Rating von den Analysten.

Die Stimmung und Diskussionen rund um die Aktien von Hayward wurden analysiert. Die Beitragsanzahl und die Änderung der Stimmung deuten auf ein langfristig neutrales Bild hin. Die Diskussionsintensität war mittelmäßig, und die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Hayward eingestellt waren. Es gab überwiegend positive Themen und kaum negative Diskussionen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Hayward daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.