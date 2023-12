Damit haben die Anleger von Hastings Technology Metals nicht gerechnet

Die Diskussionen über Hastings Metals in den sozialen Medien geben Anlegern in letzter Zeit ein deutliches Signal über die Stimmung und Einschätzungen zu dem Unternehmen. Es wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was die Redaktion zu dem Befund bringt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Aktie von Hastings Metals wird daher bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Hastings Metals herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 65,22 Punkten, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte und daher erhält die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung. Zusammen ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für Hastings Metals.

In Bezug auf die weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz im Netz hat die Aktie von Hastings Metals in den letzten Monaten eine übliche Aktivität im Netz gezeigt. Daher wird für diesen Faktor eine "Neutral"-Einschätzung gegeben. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Wert für Hastings Metals.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Hastings Metals-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,38 AUD. Der letzte Schlusskurs liegt bei 0,63 AUD und weicht somit um -54,35 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch auf der kurzfristigeren Basis ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der Abweichung des letzten Schlusskurses vom Durchschnitt der letzten 50 Handelstage. Unterm Strich erhält die Hastings Metals-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.