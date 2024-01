Damit haben die Anleger von Happiness and D nicht gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und liefert wichtige Informationen für Anleger.

Bei Happiness And D liegt der 7-Tage-RSI bei 13,64 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie derzeit überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Gut"-Rating für diesen Zeitraum. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Happiness And D also eine "Gut"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz zeigt ebenfalls keine signifikanten Veränderungen, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Happiness And D in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird insgesamt als neutral eingestuft. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Happiness And D-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 910,74 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs weicht um -0,96 Prozent davon ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt eine "Neutral"-Rating.

Insgesamt erhält die Happiness And D-Aktie also für die einfache Chartanalyse ein "Neutral"-Rating.