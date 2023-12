Damit haben die Anleger von Hapbee Technologies nicht gerechnet

Die Analyse von Aktien umfasst nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Kommunikation im Netz und die Stimmung der Anleger. In Bezug auf Hapbee ergibt sich folgendes Bild: Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine übliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso gab es kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,08 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,05 CAD liegt. Dies führt zu einer Abweichung von -37,5 Prozent und einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,06 CAD unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -16,67 Prozent führt und somit ebenfalls zu einem schlechten Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung und Meinung der Anleger spielen ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse von Hapbee auf sozialen Plattformen zeigt überwiegend positive Kommentare, jedoch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Insgesamt wird die Aktie in diesem Bereich als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird für Hapbee sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis eine neutrale Bewertung erhalten. Der RSI7 liegt bei 40 Punkten, was auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hinweist. Ebenso zeigt der RSI25 mit einem Wert von 58,82 eine neutrale Situation an. Zusammen erhält das Hapbee-Wertpapier somit in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Hapbee sowohl hinsichtlich der Diskussionsintensität im Netz als auch in der charttechnischen Analyse eher neutral bewertet wird. Die Stimmung der Anleger wird jedoch positiv eingeschätzt. Beim RSI zeigt sich ebenfalls eine neutrale Situation.