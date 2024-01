Damit haben die Anleger von Haitong Securities nicht gerechnet

Die chinesische Investmentbank Haitong Securities hat in Bezug auf ihre Dividendenpolitik eine negative Bewertung erhalten. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt derzeit bei 0, was einer Differenz von -5,92 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung durch Analysten.

In fundamentalen Aspekten wird die Aktie von Haitong Securities positiver bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 19,06, was 19 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 23,65. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Die Anlegerstimmung gegenüber Haitong Securities war in den letzten Tagen überwiegend neutral. Positive Themen dominierten die Diskussion in den Social Media an fünf Tagen, während an sechs Tagen eine neutrale Einstellung vorhanden war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den Social Media gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Haitong Securities. Daher wurde die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen festgestellt wurden.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Haitong Securities eine gemischte Bewertung, mit einer negativen Einschätzung in Bezug auf die Dividendenpolitik und einer positiven Einschätzung aus fundamentaler Sicht. Die Anlegerstimmung wird als positiv bewertet, während das Sentiment und der Buzz neutral sind.