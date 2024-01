Damit haben die Anleger von HIVE Blockchain Technologies nicht gerechnet

Die Stimmung unter den Anlegern im Hinblick auf Hive Digital in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt sehr negativ. In den vergangenen Wochen gab es vermehrt negative Äußerungen und Meinungen, die für die Bewertung der Aktie herangezogen wurden. Dabei wurde festgestellt, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Fokus der Diskussionen standen, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung des Titels führte.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um Hive Digital waren in den letzten Wochen durch vermehrte negative Kommentare in den sozialen Medien geprägt. Dies führte zu einer schlechten Bewertung der Aktie durch die Redaktion. Die verstärkte Diskussion und Aufmerksamkeit für Hive Digital lassen auf ein erhöhtes Interesse der Anleger schließen, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Beurteilung verwendet, ob ein Wertpapier momentan überkauft oder überverkauft ist. Dabei wird der RSI der letzten 7 Tage sowie der RSI auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 72,12 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie von Hive Digital überkauft ist und daher mit einem schlechten Rating bewertet wird. Der RSI25 hingegen zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher neutral eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer schlechten Bewertung für Hive Digital in diesem Punkt der Analyse.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) von Hive Digital aktuell bei 4,97 CAD verzeichnet. Da der Aktienkurs selbst bei 4,89 CAD notierte und somit einen Abstand von -1,61 Prozent aufwies, wird die Aktie als neutral eingestuft. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt ebenfalls ein neutral Signal. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse.