Damit haben die Anleger von Guizhou Red Star Developing nicht gerechnet

Guizhou Red Star Developing wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Unsere Redaktion hat dies aus verschiedenen Kommentaren und Beiträgen geschlossen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Zusammenfassend sind wir der Meinung, dass die Anlegerstimmung auf diesem Niveau als "gut" eingestuft werden kann. Darüber hinaus hat die Redaktion auch acht klare negative Signale herausgefiltert und schlussendlich eine "schlechte" Empfehlung abgegeben. Insgesamt ergibt die Messung der Anlegerstimmung also eine "gute" Bewertung.

Die Stimmung und das Interesse an Guizhou Red Star Developing in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen deutlich verbessert. Daher bewerten wir die Aktie als "gut". Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Guizhou Red Star Developing in dieser Hinsicht somit ein "gutes" Rating.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,69 Prozent erzielt, was 15,4 Prozent unter dem Durchschnitt (-8,29 Prozent) liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Chemikalien" beträgt -8,29 Prozent, und Guizhou Red Star Developing liegt aktuell 15,4 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt als "schlecht".

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,6 Prozent, was 1,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemikalien, 1,92) liegt. Daher erhält die Guizhou Red Star Developing-Aktie von der Redaktion eine "schlechte" Bewertung für diese Dividendenpolitik. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Beziehung gesetzt.