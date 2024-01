Damit haben die Anleger von Good Vibrations Shoes nicht gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) wird oft in der technischen Analyse von Aktien verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf zu betrachten. Für die Good Vibrations Shoes Aktie zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 4,71, was auf eine Überverkauft-Einstufung hindeutet. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 39, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine gute Bewertung für die RSI.

Auch das Sentiment und der Buzz um die Aktie wurden analysiert. Dabei zeigt sich, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität unterdurchschnittlich ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine schlechte Einschätzung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Good Vibrations Shoes-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,01 USD liegt, was einer guten Bewertung entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ein gutes Rating. Somit wird die Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem guten Rating versehen.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken überwiegend positiv. Dies führt zu einer guten Bewertung der Aktie. Insgesamt ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine positive Einschätzung.