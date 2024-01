Damit haben die Anleger von Golden Wheel Tiandi nicht gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Golden Wheel Tiandi verzeichnet einen Kurs von 0,034 HKD, was einem Abstand von -15 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -51,43 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Golden Wheel Tiandi in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die Aktie von Golden Wheel Tiandi in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis beträgt jeweils 50 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält Golden Wheel Tiandi auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie somit als "Neutral" eingestuft.

Sollten Golden Wheel Tiandi Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Golden Wheel Tiandi jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Golden Wheel Tiandi-Analyse.

Golden Wheel Tiandi: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...