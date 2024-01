Damit haben die Anleger von Goal Rise Logistics nicht gerechnet

Der Aktienkurs von Yues zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor eine bemerkenswerte Rendite von 39,71 Prozent, was mehr als 45 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Luftfracht und Logistik"-Branche, die eine mittlere Rendite von 1,96 Prozent in den vergangenen 12 Monaten aufweist, übertrifft Yues diese mit 37,74 Prozent deutlich. Aufgrund dieser starken Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Yues-Aktie zeigt einen aktuellen Wert von 50 für die letzten 7 Tage, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage weist mit einem Wert von 49,11 auf ein "Neutral"-Rating hin. Die Gesamtanalyse der RSIs führt daher zu einem "Neutral"-Rating für Yues.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Yues-Aktie überwiegend positiv sind. Die aktuelle Anlegerstimmung wird daher von unserer Redaktion als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Yues-Aktie am letzten Handelstag mit 0,156 HKD um 17,89 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Schlusskurs liegt jedoch nahe dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Yues-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.