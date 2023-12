Damit haben die Anleger von German Startups nicht gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die German Private Equity &-Aktie beträgt aktuell 36, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt ähnliche Ergebnisse und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung, wodurch die Aktie auch auf 25-Tage-Basis als weder überkauft noch überverkauft eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich für German Private Equity & in den letzten Wochen kaum Veränderung. Daher wird die Aktie auch in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in sozialen Medien weist ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität für German Private Equity & in den letzten vier Wochen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von German Private Equity & beträgt 28, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" als unterbewertet betrachtet wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Finanzen" hat die German Private Equity &-Aktie in den letzten Jahr eine Rendite von 36,33 Prozent erzielt, was 26,18 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aufgrund ihrer Überperformance mit einem "Gut" bewertet.