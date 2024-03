Damit haben die Anleger von Genasys nicht gerechnet

Die technische Analyse der Genasys-Aktie zeigt gemischte Signale. Der aktuelle Kurs liegt bei 1,85 USD, was einer Entfernung von -18,5 Prozent vom GD200 (2,27 USD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 1,8 USD. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand +2,78 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Genasys-Aktie als "Neutral" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen berücksichtigt wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI liegt bei 81,82 und wird daher als überkauft betrachtet, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, steht bei 40, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Genasys-Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf Analysteneinschätzungen erhielt Genasys in den letzten zwölf Monaten eine durchschnittliche Bewertung von "Gut". Dies basiert auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Die Kursprognose liegt bei 3,5 USD, was zu einem Aufwärtspotenzial von 89,19 Prozent führt. Daher wird die Aktie als "Gut" empfohlen.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie zeigen ebenfalls gemischte Signale. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine positive Veränderung hin, was als "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird Genasys als "Gut"-Wert eingestuft.