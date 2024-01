Damit haben die Anleger von GCI Science nicht gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt, und dazwischen wird neutral bewertet. Der RSI der Cetc Potevio Science& liegt bei 83,48, was als „überkauft“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 81,6 und signalisiert ebenfalls eine „überkaufte“ Situation. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cetc Potevio Science& 21,98 CNH beträgt, während der tatsächliche Kurs bei 18,4 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie um -16,29 Prozent vom GD200 entfernt ist, was zu einer negativen Bewertung führt. In ähnlicher Weise liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 21,75 CNH, was zu einem Abstand von -15,4 Prozent führt und ebenfalls eine negative Einschätzung ergibt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz in Bezug auf die Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung interessante Muster aufweisen. Die Diskussionsintensität ist erhöht, was zu einer positiven Bewertung führt, während die Rate der Stimmungsänderung ebenfalls positiv ist. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einstufung.

Die Analyse der Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert haben. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen eine eher negative Bewertung der Cetc Potevio Science&-Aktie aufgrund der technischen Indikatoren, während das Sentiment und die Diskussionen in den sozialen Medien eine neutralere Haltung zeigen.