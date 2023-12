Damit haben die Anleger von Freetech Road Recycling nicht gerechnet

Der Aktienkurs von Freetech Road Recycling hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 20,61 Prozent erzielt, was mehr als 24 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Verkehrsinfrastruktur" verzeichnete eine mittlere Rendite von 1,03 Prozent, und auch hier liegt Freetech Road Recycling mit 19,58 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in Freetech Road Recycling derzeit eine Dividendenrendite von 0 % erzielt werden, was 8,3 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält das Unternehmen eine Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik.

Die Stimmung im Internet in Bezug auf Freetech Road Recycling hat sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Freetech Road Recycling war neutral, und die Diskussionen in den letzten Tagen waren hauptsächlich neutral. Daher wird die Aktie auch in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Basierend auf diesen Faktoren kommt die Redaktion zu dem Schluss, dass die Stimmung und das Sentiment rund um Freetech Road Recycling als "Neutral" einzustufen sind.