Damit haben die Anleger von Frasers Hospitality nicht gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Auskunft über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zu allen Bewegungen setzt. Ein RSI-Wert von 50 für die Frasers Hospitality Trust deutet darauf hin, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Bei einer Ausdehnung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage liegt der RSI bei 52, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hindeutet.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Frasers Hospitality Trust neutral eingestuft werden. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und die Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf.

Die Betrachtung der Anlegermeinungen in den sozialen Medien zeigt, dass in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, was zu einer positiven Bewertung des Unternehmens führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Frasers Hospitality Trust aktuell bei 0,48 SGD, was zu einer schlechten Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,455 SGD, was einem Abstand von -5,21 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,46 SGD, was zu einem neutralen Signal führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Frasers Hospitality Trust-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen.