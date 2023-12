Damit haben die Anleger von Fox nicht gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

Die Fox-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 32,08 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 29,81 USD, was einem Unterschied von -7,08 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 30,21 USD, was einem Unterschied von -1,32 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und auf 25-Tage-Basis beträgt für Fox 44,67 und 51,65 Punkte. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte.

Die Diskussionsintensität über Fox ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt gegenüber Fox. Es gab sieben positive, sechs negative und einen neutralen Tag. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Fox daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Fox von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.