Der Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Forum Energy werden analysiert, um weiche Faktoren bei der Bewertung zu berücksichtigen. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einer schlechten Gesamtbewertung führt.

Die Analyse der Social-Media-Diskussion zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gestimmt waren. Es gab mehr negative als positive Tage, aber die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Daraus ergibt sich eine neutrale Einschätzung der Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Forum Energy-Aktie kurzfristig überverkauft ist, was zu einer guten Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft, da der RSI weder überkauft noch überverkauft ist.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Aktie sowohl im langfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt nahe am aktuellen Kurs liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält Forum Energy sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung als auch in der technischen Analyse eine neutrale Bewertung.