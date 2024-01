Damit haben die Anleger von FlexQube AB nicht gerechnet

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analysten haben die Präsenz von Flexqube in sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare negativ war. In den letzten zwei Tagen wurden vor allem negative Themen rund um Flexqube von den Nutzern der sozialen Medien aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Flexqube in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Flexqube wurde in etwa normaler Frequenz diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander bezieht. Der RSI der Flexqube führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Flexqube aktuell bei 25,91 SEK. Da der Aktienkurs selbst bei 13,65 SEK aus dem Handel ging und einen Abstand von -47,32 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt hingegen ein "Neutral"-Signal. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".