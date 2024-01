Damit haben die Anleger von FedEx nicht gerechnet

Auf Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses wird die Fedex derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 247,71 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (244,07 USD) um -1,47 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 256,02 USD ergibt eine Abweichung von -4,67 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit erhält die Aktie insgesamt das Rating "Neutral".

Die Einschätzung der Analysten für die Fedex ist insgesamt positiv, da in den letzten 12 Monaten 10 Kaufempfehlungen, 6 Neutral-Einstufungen und keine negativen Bewertungen vorlagen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 253,63 USD, was einer potenziellen Kurssteigerung von 3,91 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auch von den Analysten als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Fedex ist ein wichtiger Indikator für die Markteinschätzung. Zwar wurden in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen geäußert, aber in den letzten Tagen wurden vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Die kommunikativen Tätigkeiten der Anleger zeigen jedoch insgesamt ein positives Signal mit zwei "Gut"-Signalen.

Im Branchenvergleich hat die Fedex in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +55,37 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Luftfracht und Logistik"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite um 50,15 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Fedex in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.