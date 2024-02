Damit haben die Anleger von Facc nicht gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) für die Facc-Aktie zeigt einen Wert von 25 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Der Wert des RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 47,44, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" liegt die Rendite der Facc-Aktie bei -14,63 Prozent, was mehr als 21 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 4,41 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei die Facc-Aktie mit einer Rendite von 19,03 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Facc-Aktie liegt bei 114,85, was über dem Branchendurchschnitt von 24,45 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht überbewertet ist und in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating erhält.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Facc-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft, da der Kurs der Aktie um -5,55 Prozent über dem GD200 (6,13 EUR) liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 5,82 EUR, was einer Abweichung von -0,52 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" für die Facc-Aktie.