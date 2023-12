Damit haben die Anleger von Enorama Pharma AB nicht gerechnet

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Bei Enorama Pharma zeigt sich durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Enorama Pharma eingestellt waren. Es gab keine negativen Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Enorama Pharma daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Enorama Pharma ergibt die Analyse einen neutralen RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Enorama Pharma bei 4,17 SEK liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 3,22 SEK erreicht hat. Dies führt zu einer negativen Bewertung in Bezug auf den GD200 und den GD50, was insgesamt zu einer Gesamtnote "Schlecht" führt.