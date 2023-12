Damit haben die Anleger von EnbridgePref 3 nicht gerechnet

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Enbridge in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann Aufschluss darüber geben, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Enbridge kaum mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Enbridge-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 48,39 CAD. Der letzte Schlusskurs von 47,7 CAD weicht somit um -1,43 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (46,35 CAD) weist mit einer Abweichung von +2,91 Prozent zum letzten Schlusskurs auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Daher erhält die Enbridge-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Enbridge ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 16,08 auf, was 76 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (68). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Hinsichtlich der Dividende hat Enbridge derzeit eine Dividendenrendite von 7,71 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 7,95 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche beträgt -67. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Enbridge-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.