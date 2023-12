Damit haben die Anleger von EnSync nicht gerechnet

Die Stimmung und der Buzz rund um Ensync haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Es gab keine auffälligen positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien, daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke hat sich nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Ensync liegt bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der RSI25, basierend auf 25 Tagen, liegt bei 50 Punkten, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat Ensync eine Rendite von -99,41 Prozent, was mehr als 243 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Elektrische Ausrüstung"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 236,44 Prozent, was Ensync mit einer Rendite von 335,84 Prozent ebenfalls deutlich unterbietet. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält Ensync in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.