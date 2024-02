Damit haben die Anleger von Electronic Arts nicht gerechnet

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Electronic Arts war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab insgesamt neun positive Tage, drei negative Tage und an zwei Tagen war die Richtung nicht eindeutig. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Electronic Arts daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse wird Electronic Arts auf der Basis des gleitenden Durchschnittskurses ebenfalls positiv bewertet. Der GD200 des Wertes liegt bei 129,62 USD, während der Kurs der Aktie bei 140,61 USD liegt, was einer Abweichung von +8,48 Prozent entspricht. Dies führt zu der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 137,66 USD, was einer Abweichung von +2,14 Prozent entspricht und somit als "Neutral"-Wert eingestuft wird. Insgesamt erhält Electronic Arts in diesem Bereich die Bewertung "Gut".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in den sozialen Medien wurden ebenfalls über einen längeren Zeitraum analysiert. Dabei zeigte sich, dass die Aktivität im Netz auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und somit eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Auch die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führte. Insgesamt ergibt sich für Electronic Arts in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Aktuell liegt der RSI für Electronic Arts bei 33,15, was als "Neutral" eingestuft wird. Selbst bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 39, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit auch für den RSI die Bewertung "Neutral".