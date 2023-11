Damit haben die Anleger von Electric Royalties nicht gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Clariant":

Investoren: Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Electric Royalties eingestellt waren. In den letzten sieben Tagen drehte sich die Diskussion hauptsächlich um positive Themen, ohne dass eine negative Diskussion verzeichnet wurde. An sechs Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Electric Royalties daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt bewerten wir die Anlegerstimmung für Electric Royalties als "Gut".

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs von Electric Royalties liegt derzeit bei 0,29 CAD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,175 CAD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -39,66 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Auf der anderen Seite liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 0,2 CAD, was einer Abweichung von -12,5 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Sentiment und Buzz: Eine langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Dabei haben wir die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Für Electric Royalties ergab sich bei dieser Analyse eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung als "Schlecht".

Relative Strength Index: Ein wichtiges Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength Index, RSI, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Der RSI der Electric Royalties liegt bei 44,44, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 56,25 und ist ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung als "Neutral".