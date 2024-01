Damit haben die Anleger von EQT nicht gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "EQT":

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Eqt-Aktie beträgt aktuell 69, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage weist mit einem Wert von 56,52 ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hin. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs damit ein "Neutral"-Rating für die Eqt-Aktie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. Allerdings haben sich Anleger verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Eqt ausgetauscht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen in der Kommunikation, wodurch das Anleger-Sentiment ebenfalls neutral eingestuft wird.

In den letzten Wochen konnte bei Eqt eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten jedoch keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Eqt daher für dieses Kriterium eine "Schlecht"-Bewertung.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Eqt mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 18,03 bewertet. Dieser Wert liegt 43 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", was auf eine Unterbewertung hindeutet. Aus dieser Perspektive erhält die Eqt-Aktie somit eine "Gut"-Einstufung.