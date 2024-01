Damit haben die Anleger von Deutsche Lufthansa ADR nicht gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Der Relative Strength Index: Die Aktie der Deutschen Lufthansa wird auf Basis des Relative Strength-Index als Neutral-Titel eingestuft. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Deutsche Lufthansa-Aktie beträgt 36,52, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert liegt bei 48,66, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators das Gesamtranking "Neutral".

Anleger-Stimmung: Die Stimmung der Anleger bei der Deutschen Lufthansa in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den letzten beiden Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Die Analyse zeigte 2 schlechte und 2 gute Signale, was zu einer "Neutral" Empfehlung auf dieser Stufe führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung bezüglich der Anleger-Stimmung.

Dividende: Aktuell kann bei einer Investition in die Aktie der Deutschen Lufthansa eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % erzielt werden, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Fluggesellschaften einen geringeren Ertrag von 6,39 Prozentpunkten bedeutet. Somit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

Sentiment und Buzz: Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei der Analyse der Deutschen Lufthansa zeigte sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Veränderungen, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.