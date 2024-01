Damit haben die Anleger von Defence Therapeutics Registered (A) nicht gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf zu betrachten. Für Defence Therapeutics liegt der RSI aktuell bei 47,46, was auf Neutralität hindeutet. Auch der RSI25-Wert von 58 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnittsschlusskurs von 2,85 CAD für Defence Therapeutics. Der letzte Schlusskurs von 2,23 CAD liegt 21,75 Prozent darunter und erhält daher eine negative charttechnische Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 2,6 CAD liegt der Schlusskurs mit einem Unterschied von 14,23 Prozent im negativen Bereich. Insgesamt erhält Defence Therapeutics daher eine schlechte Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Beim Sentiment und Buzz wird die langfristige Kommunikation im Netz betrachtet. Die Diskussionsintensität der Aktie zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein neutraler Wert für Defence Therapeutics.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Aktienbewertung. In den sozialen Medien wurden ausschließlich positive Meinungen zur Aktie von Defence Therapeutics veröffentlicht. Die Diskussionen konzentrierten sich in den letzten Tagen besonders auf positive Themen rund um das Unternehmen, was insgesamt zu einer positiven Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine insgesamt positive Bewertung des Anleger-Sentiments für Defence Therapeutics.