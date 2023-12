Damit haben die Anleger von Datron nicht gerechnet

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Aktie von Datron ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An vier Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussionen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Datron-Aktie liegt bei 44 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 53,19 ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Datron-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) einen Rückgang um 8,38 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) mit 9,88 EUR nur leicht über dem aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die langfristige Stimmungslage der Anleger und Investoren im Internet zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Datron. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Datron weist kaum Änderungen auf und entspricht somit einem "Neutral"-Rating.

Insgesamt wird die Aktie von Datron basierend auf dem Anleger-Sentiment, dem Relative Strength Index, der technischen Analyse und dem langfristigen Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" bewertet.