Damit haben die Anleger von Datang Telecom nicht gerechnet

Die Dividendenrendite für Datang Telecom beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Dividendenpolitik durch unsere Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Datang Telecom liegt derzeit bei 70,91 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Datang Telecom besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings wurden auch "Schlecht"-Signale in der Kommunikation der Anleger festgestellt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Datang Telecom beträgt derzeit 603, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen neutral bewertet wird.

Insgesamt erhält Datang Telecom also verschiedene "Neutral"-, "Schlecht"- und "Gut"-Bewertungen in den verschiedenen Kategorien der Analyse.