Damit haben die Anleger von Dalata Hotel Group PLC nicht gerechnet

Die Dalata Hotel-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 352,76 EUR verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 388 EUR, was einem Unterschied von +9,99 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 362,34 EUR zeigt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt von +7,08 Prozent ein positives Bild und erhält somit ebenso ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Dalata Hotel-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie diesbezüglich mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für die Dalata Hotel-Aktie vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie liegt bei 34, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da weder eine Überkauftheit noch eine Überverkauftheit festgestellt wird. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (44,39) zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da auch hier weder Überkauftheit noch Überverkauftheit vorliegt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung nach RSI-Analyse für die Dalata Hotel-Aktie.

Im Branchenvergleich hat die Dalata Hotel-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 39,81 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um 11,45 Prozent gestiegen, was einer Outperformance von +28,36 Prozent für Dalata Hotel entspricht. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 5,2 Prozent hatte, liegt die Aktie mit einer Überperformance von 34,6 Prozent deutlich darüber. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie für die Dalata Hotel-Aktie.