Damit haben die Anleger von CyberArk Software nicht gerechnet

Die Dividende der Cyberark Software-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 2,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite wird hierbei mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 47,98 Prozent erzielt, was 38,74 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt 10,78 Prozent, wobei die Cyberark Software-Aktie aktuell 37,2 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Cyberark Software-Aktie liegt bei 75, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 33,96, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Cyberark Software.

In den letzten Wochen wurde bei Cyberark Software eine positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Cyberark Software für diese Stufe daher ein "Gut".