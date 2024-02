Damit haben die Anleger von Cssc Hong Kong Shipping nicht gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell weist der RSI für die Aktie von Cssc Hong Kong Shipping einen Wert von 80 auf, was auf eine Überkauf-Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 56, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend ergibt sich für die RSI die Einstufung als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz, also die Stimmung und die Diskussionen rund um die Aktie, werden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Stimmungsbild. In Bezug auf Cssc Hong Kong Shipping zeigt sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Weder positive noch negative Ausschläge waren zu verzeichnen. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie mit "Neutral" im Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1,42 HKD für den Schlusskurs der Cssc Hong Kong Shipping-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,37 HKD, was einem Unterschied von -3,52 Prozent entspricht und daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird betrachtet, der aktuell bei 1,46 HKD liegt, was unter dem letzten Schlusskurs (-6,16 Prozent) liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung für Cssc Hong Kong Shipping.